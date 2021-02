Ski-WM: Im Hotel „Corona“ geht Gold-Virus um

Mut kann man nicht kaufen: Ilka Stuhec (30) hat mit dem slowenischen Team in Cortina im Hotel „Corona“ Quartier bezogen. „Es ist nicht so beängstigend, wie es klingt“, lacht sie. Ilka ist mit dem Gold-Virus befallen. Und fühlt sich pudelwohl damit: Sieg bei der WM-Abfahrt 2017 in St. Moritz, Sieg bei der WM-Abfahrt 2019 in Åre. Kommt jetzt der Hattrick? „Das wäre nett, ganz speziell“, nickt die Slowenin, „aber ich kann nur mein Bestes geben. Cortina - ich liebe das hier. Warum sollte es also nicht klappen?“ Weil Stuhec seit einigen Wochen mit einem lädierten Knöchel zu kämpfen hatte: „Ich hatte große Schmerzen, konnte gar nicht auftreten und hab deswegen auch Garmisch ausgelassen. Der Knöchel - das ist für Skifahrer wie eine Lenkung. Blöd.“