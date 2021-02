Doppel-Gold für ÖSV-Springer-Teams bei Junioren-WM

Die ÖSV-Teams haben sich bei der Nordischen Junioren-Ski-WM in Lahti am Freitag als Medaillen-Hamster erwiesen! Für die Springerinnen und Springer gab es jeweils Mannschafts-Gold, das Mixed-Quartett in der Kombination holte vier Sekunden hinter Sieger Norwegen Silber.