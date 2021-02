Gremium: „Keine Impfung ist keine Alternative“

Neue Variante in Brasilien entdeckt

Was angesichts ständig neuer Varianten immer wichtiger wird: Zuletzt wurde im brasilianischen Amazonasgebiet eine Mutation entdeckt, die dreimal ansteckender als die Urform sein soll. Die Impfbereitschaft in Österreich ist laut Marketmind-Umfragen jedenfalls gestiegen: von 35 Prozent (Dezember) auf 54 Prozent (Jänner). Gut so: Keine Impfung sei keine Alternative: „Das hieße nur abwarten - aber da ist man nicht nur selbst ungeschützt, sondern lässt auch die freie Virus-Verbreitung zu.“