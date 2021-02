Neue Virus-Mutation im Amazonasgebiet entdeckt

Universität Oxford hilft bei Auswertung der Proben

Brasilien setzt auf den chinesischen Impfstoff des Konzerns Sinovac und auf AstraZeneca. Es sei bereits mit Studien zur neuen Amanzonans-Variante begonnen worden, mit Ergebnissen sei erst in zwei Wochen zu rechnen, so das Butantan-Institut in Sao Paulo. Auch das biomedizinische Zentrum Fiocruz in Rio de Janeiro forscht, ob das Vakzin von AstraZeneca wirksam ist - dafür würden auch Proben zur Universität von Oxford geschickt.