Schwede Ponsiluoma mit erstem Sieg zum WM-Titel!

Zwei Tage nach dem überraschenden Gewinn von Silber in der Mixed-Staffel waren die ÖSV-Männer weit von den Spitzenplätzen entfernt. Eder schoss gewohnt stark, dennoch fehlten ihm rund 23 Sekunden auf einen Top-Ten-Platz. Dennoch zeigte sich Eder sehr zufrieden. „Durch die kalten Finger war es am Schießstand sehr schwierig“, meinte der 37-Jährige, der bei kalten Bedingungen auch optimale Skier hatte, mit seiner Laufleistung aber wie schon in der bisherigen Saison etwas hinter den Besten zurücklag. In der Verfolgung am Sonntag (13.15 Uhr) traut sich der Saalfeldener eine Verbesserung der Platzierung zu. „Es liegt alles knapp beisammen, da kann man in der Verfolgung taktisch agieren. Da hat man immer jemanden zum Mitlaufen.“