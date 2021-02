Causa Blümel: Opposition will Sondersitzung

Die Sondersitzung müsse nun so schnell wie möglich stattfinden, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung der drei Parteien. FPÖ-Klubchef Herbert Kickl und die Fraktionsvizes Jörg Leichtfried (SPÖ) sowie Nikolaus Scherak (NEOS) bezeichneten Blümels sechsminütiges Pressestatement am Donnerstagabend (Bild oben) als „skurril“.

Der Finanzminister habe die Verdachtsmomente gegen ihn in keiner Weise entkräften können. Es sei ein einmaliger Vorgang, dass ein amtierender Finanzminister Beschuldigter der Justiz sei und bei ihm eine Razzia - die ja von einem Richter angeordnet werden müsse - durchgeführt werde, meinte Leichtfried.