Laut Graf gab es nie Treffen mit Kurz oder Blümel

„Falsch und einfach zu widerlegen“

In einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Donnerstag hatte Blümel die Vorwürfe als „falsch“ und „einfach zu widerlegen“ bezeichnet. Seit Kurz und er bei der ÖVP in den Führungspositionen (im Bund und in der Wiener Landespartei) aktiv seien, habe es keine Spenden von Glücksspiel-, Tabak- oder Waffenkonzernen mehr an die ÖVP gegeben.