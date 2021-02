Kino trotzt der Coronakrise

Einen einzigartigen Charme vergangener Tage versprüht das Kino von Oliver Treiber in Oberpullendorf. Als „Lichtspieltheater mit Seele“ bezeichnen seine Gäste die Einrichtung liebevoll. Keine anonymen sterilen Riesensäle wie bei den internationalen Großkonzernen, sondern familiäres Ambiente, das es so nirgendwo sonst mehr gibt. Die Fans sind sich einig: „Dieses Kino ist etwas Besonderes und muss unbedingt wieder aufsperren.“ Das möchte auch Oliver Treiber, der Chef – am liebsten so rasch wie möglich. Die finanzielle Unterstützung der Regierung sei „sehr gut“.