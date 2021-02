Gegen Impfung gewettert: Amtsärztin nun entlassen

Wie berichtet, war die Amtsärztin der Bezirkshautmannschaft Jennersdorf bei der Anti-Corona-Demo in Oberwart als Rednerin aufgetreten und sprach dort unter anderem von einer „Pharma-Diktatur“. Nach ihrer Dienstfreistellung folgte nun die Entlassung. Diese sei der Frau laut FPÖ bereits mündlich mitgeteilt worden. In schriftlicher Form soll die Entlassungen in den nächsten Tagen erfolgen.