Corona-Mutationen werden uns 10 Jahre beschäftigen

„Sobald wir das Virus unter Kontrolle haben oder es selbst so mutiert, dass es nicht mehr virulent (ansteckend, Anm.) ist und die Krankheit hervorruft, können wir aufhören, uns zu sorgen“, erklärte Peacock, die außerdem das COVID-19 Genomics UK (COG-UK)-Konsortium, ein Programm zur Sequenzierung von Coronavirus-Proben leitet, im BBC-„Newscast“. Doch sie befürchtet: „Wenn ich in die Zukunft schaue, denke ich, dass wir das (Sequenzieren, Anm.) jahrelang machen werden. Wir werden das meiner Meinung nach auch noch in zehn Jahren machen.“