Ankunft der Mutation ist nur eine Frage der Zeit

„Ich hatte nie Probleme. Wenn man freundlich ist, sind es die Leute auch“, erzählt Ivana Lazarević. Die 30-Jährige ist Contact Tracerin in Linz. Sie ruft Personen an, die an Corona erkrankt sind und befragt sie zu ihren Kontakten. Der vergangene November wird ihr noch lange im Gedächtnis bleiben: „Damals musste meine Abteilung 240 positiv Getestete an nur einem Tag befragen. Jeder Betroffene hatte zwischen fünf und zehn Kontaktpersonen.“