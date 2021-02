Blümels Anwalt weiß noch nichts von Ermittlungen

„Bisher haben wir keine Antwort erhalten“, erklärte ein Sprecher des Ministers am Mittwochvormittag. Wenn Blümel wirklich als Beschuldigter in den Ermittlungen zu Casinos Austria und Novomatic geführt wird, so muss dieser zeitnah darüber informiert werden. Das ist in den Beschuldigtenrechten in der Strafprozessordnung geregelt. Eine rasche Benachrichtigung kann nur dann unterbleiben, wenn es die Ermittlungen gefährdet.