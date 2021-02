Sachsenburg: Wo die Kaiserin Bittsteller empfing

Doch nicht nur Wanderer und Bergsteiger kommen hier auf ihre Kosten und kehren gerne in jener Gemeinde ein, in der Kaiserin Maria Theresia 1765 im Haus am Marktplatz Nr. 7 Bittsteller empfing. Auch Radfahrer gehören zum Ortsbild, die am Drauradweg samt seiner Anbindung an das Alpen-Adria-Radwegenetz ihre Touren nach Villach oder Lienz starten.