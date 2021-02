Nach Super-Bowl-Pleite: Mahomes benötigt Fuß-OP!

NFL-Superstar Patrick Mahomes wird sich nach der verlorenen Super Bowl mit den Kansas City Chiefs am Mittwoch einer Operation am Fuß unterziehen. Der 25-Jährige wird damit in den kommenden Monaten aussetzen müssen, soll aber zur offiziellen Saisonvorbereitung im Sommer wieder einsteigen können. Das berichteten unter anderem die TV-Sender ESPN und NFL Network. Im Video (siehe oben) spricht der Quarterback über seine Fuß-Probleme.