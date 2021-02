Alaba als Priorität! Verlässt Varane Real Madrid?

Interview aus dem Jahr 2019

Und wie die Spanier auf die Idee kommen, dass Varane nicht verlängert? Nun, das hängt mit einem Artikel aus derselben “Marca“ im Jahr 2019 zusammen. Da wurde er dazu gefragt, ob er in Madrid bleiben würde. Und seine Antwort war mehr als ehrlich: „Alles geht einmal zu Ende. Aber nach so einem Jahr wollte ich den Verein nicht verlassen. Dazu ist schon zu viel geschehen, was mich mit diesem Klub verbindet, mit den Fans, mit allen. Es wäre sehr falsch gewesen, in diesem Sommer zu gehen.“ Übrigens: Varane hat seinen Vertrag seit 2017 nicht angerührt. Für Marca ein Anzeichen für ein beginnendes Poker mit dem Klub.