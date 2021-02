Kalbsrahmgulasch mit Spätzle und Crème Brûlée

Für die Spätzle 600g Mehl, 12 Eier, ein guter Schuss Sodawasser, Salz und Muskat verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig in leicht wallendes Wasser schaben oder durch die Spätzlepresse drücken. Wenn die Spätzle oben schwimmen, sind sie fertig und können abgeseiht werden. Vor dem Servieren die Spätzle noch in etwas Butter in der Pfanne anbraten und mit und Petersilie zum Kalbsrahmgulasch servieren.