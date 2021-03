Kalbsbutterschnitzel mit Püree und Mandelkuchen

Zutaten Kalbsbutterschnitzel:

500g Kalbsfaschiertes, 2 Scheiben Toastbrot, 100ml Milch, ½ Bund Petersilie, 1 Ei, 2 Eigelb, 100ml Obers, 4 TL Salz, Pfeffer, Muskat, 1 TL Senf, 2 Zwiebeln. Evtl. Semmelbrösel.

Zutaten: Die Zwiebeln klein schneiden und in etwas Öl anschwitzen. Das Toastbrot von der Rinde entfernen, würfelig schneiden und in Milch einweichen. Danach das Faschierte mit dem Toastbrot, Eigelb, Obers, Zwiebeln, Senf und den Kräutern verrühren. Sollte die Masse zu flüssig sein, kann man noch Semmelbröseln dazu geben. Jetzt aus der Masse Laibchen formen und in Öl beidseitig sanft ausbraten. Etwas Butter in die Pfanne und die Butterschnitzel damit immer wieder übergießen. Danach im Backrohr bei 160 Grad für 10 Min ziehen lassen.