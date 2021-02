Maultaschen mit Suppe & Krapfen mit Cremefüllung

Zutaten Füllung: 1kg gemischtes Faschiertes, 600g Brät (z.B. vom Fleischhauer), 100g Speck, 600g Zwiebeln, 6 Eier, 3 EL Semmelbrösel, Muskat, 1 EL Majoran, 150g Blattspinat, ½ Bund Petersilie, 200ml Obers, ½ Pkg. Toastbrot.

Zubereitung: Die Zwiebeln schälen, in Würfel schneiden und in Öl glasig anschwitzen. Die Rinde vom Toastbrot abschneiden und das Toastbrot in Obers einweichen. Alle anderen Zutaten mit dem eingeweichten Toastbrot vermengen. Den Nudelteig dünn ausrollen und die Füllung darauf streichen. Das Teigblatt der Länge nach einschlagen und Rauten schneiden. Seitlich bleiben die Maultaschen offen. Der Inhalt brüht im Wasser wie ein Wurstbrät zusammen. Die Maultaschen in gesalzenem Wasser garen. Das Wasser sollte nicht kochen, sondern nur sieden. (etwa 15. Min).