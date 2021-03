Knuspriger Schweinsbraten & Kürbiskernöl-Biskuit

Zutaten Mousse: 2 Blatt Gelatine, 60ml Milch, 100g Kürbiskernöl, 1 Tonkabohne, 250ml Obers, 80g Eiweiß, 115g Zucker.

Zubereitung: Die Gelatine einweichen und anschließen ausdrücken.

Aus Milch und Kürbiskernöl eine Mayonnaise herstellen. Dafür das Kürbiskernöl langsam in die Milch mixen. 50ml Obers erwärmen und die Gelatine darin auflösen. Die Kernölmischung in die Gelatinemischung einrühren. Jetzt den Zucker mit 30ml Wasser auf 120 C kochen. Währenddessen das Eiweiß aufschlagen und den heißen Zucker unter rühren langsam eingießen. Diese Eischneemischung unter die Kernölmischung rühren. Das restliche Obers aufschlagen und vorsichtig unter die Masse geben. Die Mousse-Masse in Formen füllen und bis zur Verwendung gefrieren. Vor dem Servieren aus der Form geben und antauen lassen.