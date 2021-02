Mysteriöser Fall um schwer verletzten Burgenländer

Laut eigenen Angaben habe er sich dann im Badezimmer das Blut abgewaschen. Vom Vater ins Spital gebracht, stellten die Ärzte bei ihm Rissquetschwunden und Abschürfungen im Gesicht, am Kopf und an den Armen fest. Die Nase war gebrochen. Voller Blut war aber nur seine Kleidung, weder im Bad noch im Hof des Hauses konnten Spuren gefunden werden. Grund genug für die Ermittler, an der Tatversion zu zweifeln.