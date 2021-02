Corona-Maßnahmen: Kaum was los bei Demos in Wien

War es das miese Wetter, oder fehlte das Interesse? Am Sonntag erschien jedenfalls kaum jemand bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in der Wiener Innenstadt. Eine Fahrzeug-Demo am Ring zog laut Polizei statt den angemeldeten 1800 Fahrzeugen lediglich einen Reisebus und ein gutes Dutzend Pkw an und war am frühen Nachmittag auch schon wieder beendet. Auch am Maria-Theresien-Platz versammelte sich danach eine überschaubare Anzahl Demonstranten, die Lage war ruhig.