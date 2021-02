„Zum Glück keine Wiener Zustände“ bei Grenzdemo

Rund 500 Salzburger demonstrierten am Samstag auf der Saalachbrücke in Salzburg an der Grenze zum deutschen Freilassing gegen die Corona-Maßnahmen. Wilde Ausschreitungen wie zuletzt in Wien blieben aus. Polizisten nahmen nur einen Betrunkenen fest, der am Rande der Demonstration randalierte. Anzeigen gab es laut Exekutive vorerst keine.