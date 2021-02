Saharastaub färbte Himmel über Europa gelb

Ein Wetterphänomen, das viele Menschen staunen ließ. So sehr, dass der staatliche französische Wetterdienst sogar wissen ließ, dass es sich bei dem Phänomen weder um „eine Apokalypse noch um die Ankunft von Außerirdischen“ handle. Und die sozialen Netzwerke waren am Sonntagmorgen überflutet von Aufnahmen, die Landschaften in gelbes Licht getaucht zeigten.