Österreichs Adler sind vor der WM im Sturzflug

Halvor Egner Granerud springt in einer eigenen Liga. Der Norweger feierte am Samstag in Klingenthal mit zwei Bestweiten den neunten Sieg. Österreichs Adler hinken drei Wochen vor dem ersten WM-Bewerb der ganzen Konkurrenz hinterher. Philipp Aschenwald konnte mit Platz 16 die größte Saisonpleite nicht verhindern