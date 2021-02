Anna Veith über WM-Chancen und Schwangerschaft

Anna Veith über ihre Erinnerungen an den WM-Hang: „Ich habe sehr gute, aber auch weniger gute Erinnerungen an Cortina, bin aber immer wieder gerne nach Südtirol gefahren. Es ist wunderschön dort, die Umgebung und das Panorama sind absolut traumhaft. Ich habe in Cortina im Jänner 2007 meine ersten Weltcuppunkte eingefahren, zwei Jahre darauf an Ort und Stelle über mein erstes Weltcuppodest gejubelt. Später hatte ich dann meine Kämpfe mit der Abfahrt. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke mit den langgezogenen Kurven ist mir nicht wirklich entgegengekommen, mir waren die technisch schwierigen Stecken mit engen Kurven immer lieber. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass die Weltmeisterschaft in Cortina stattfindet. Gerade im Super-G ist der Hang extrem anspruchsvoll, man muss aufgrund der vielen Wellen und Übergänge taktisch gut eingestellt sein. Aber auch der Riesentorlauf und Slalom werden aufgrund des Geländes sehr herausfordernd.“