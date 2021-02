Ministerium: Maske am Bau ja, FFP2-Pflicht nein

Die Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer hatte am Freitag kritisiert, dass „völlig überraschend“ eine Änderung in den jüngst veröffentlichten Covid-19-Verordnungen hinzugefügt worden sei. So sei ab Montag Pflicht, einen eng anliegenden Mund-Nasen-Schutz auch bei Tätigkeiten im Freien zu tragen. Dies sei angesichts des deutlich geringeren Infektionsrisikos bei Arbeiten im Freien und des Mindestabstandes von zwei Metern „völlig überzogen“ sei, befand Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster. „Baustellen-Mitarbeiter werden dadurch massiv beeinträchtigt, insbesondere jene, die besonders schwere körperliche Tätigkeiten verrichten.“