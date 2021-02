Bozen & KAC fixieren Top-Ränge nach Grunddurchgang

Die Capitals sind hinter Fehervar fix Vierter und werden keine Bonuspunkte erhalten. Salzburg besiegte Bratislava auswärts 3:2, die Bullen werden die erste Liga-Phase an der fünften Stelle abschließen. Weiters gab es einen 4:2-Auswärtserfolg von Schlusslicht Linz in Innsbruck und einen 7:1-Kantersieg von Dornbirn bei den Graz99ers. Die sechstplatzierten Vorarlberger werden mit acht Bonuspunkten als Erster in die Qualifikationsrunde gehen.