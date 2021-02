Land sorgt für mehr Tests

Nichts geht mehr“, teilten Leser am Freitag zur Terminvergabe für die Teststraßen im Bezirk Neusiedl am See mit. Wie berichtet, kommt es zu einem Andrang in den Zentren. Grund sind unter anderem die ungarischen Pendler, die künftig ein negatives Ergebnis zur Einreise benötigen. Auch Monika Gosztomne-Varga, die als Friseurin in Pamhagen arbeitet, ist betroffen. Sie lässt sich in Österreich beproben, weil es in Ungarn kaum möglich und teuer ist. Ohne Test befürchtet sie, ihren Job zu verlieren.