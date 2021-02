Thomas Drozda verabschiedet sich aus der Politik

Wechsel in privaten Wohnbau

Nach 23 Jahren zieht es den Politiker nun wieder in die Privatwirtschaft - konkret geht es für ihn in den Vorstand der des größten Bauträgerunternehmens in Wien, der ARWAG. Die Mehrheitseigentümer des Unternehmens ist die Wien Holding, weitere Aktionäre sind die Erste Bank, der Fonds für temporäres Wohnen und die Wiener Städtische Versicherung. Drozda wird dabei einen der beiden Vorstandsposten bekleiden.