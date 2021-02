Journalisten auf Demos angegriffen: Drozda besorgt

„Demokratie in Gefahr“

„Wenn Journalist*innen in Gefahr sind, ist auch die Demokratie in Gefahr“, merkte der SPÖ-Mediensprecher weiter an. Und fügte hinzu: „Dieser Zustand ist untragbar. Leider ist hier aber die Exekutive auch nicht immer Vorbild, wie die Vorkommnisse rund um die Abschiebungen letzte Woche zeigen. Ich erwarte mir, dass gerade Polizist*innen Journalist*innen den nötigen Respekt entgegenbringen. Auch hier ist der Innenminister gefragt, die notwendige Sensibilisierung seiner Beamten sicherzustellen.“