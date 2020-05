„Regierung unprofessionell und leidenschaftslos“

„Die Wurzel des Problems liegt in der stiefmütterlichen Behandlung ohne Expertise im Vizekanzleramt bzw. Staatssekretariat“, so der NEOS-Kultursprecher. „Ich habe in den vergangenen Wochen wohl öfter mit Burgtheaterdirektor Martin Kusej telefoniert als die Staatssekretärin“, sagte Schellhorn, der die nach wie vor herrschende Planungsunsicherheit, was etwa künftige Proben betrifft, anprangerte. Er wünscht sich hier „einen klaren Plan und eine klare Ansage“ von der Staatssekretärin. „Hier braucht es den Mut, klar Ja oder Nein zu sagen. Das haben sich die Kulturschaffenden verdient.“ Es brauche klare Vorgaben, was ab 1. August, 1. September und 1. Oktober möglich sei.