ÖSV-Damen: Diese Serie ist fast schon unheimlich!

Österreichs Team für die Ski-WM in Cortina wird am Samstag nach dem Herren-Super-G in Garmisch nominiert. Aber bei den Damen ist klar, dass Cheftrainer Mitter zumindest ein Quintett an vermeintlichen Fix-Starterinnen vorgeben muss. Nachdem vorgestern Rici Haaser mit Bandscheibenvorfall auf dem OP-Tisch gelandet ist, wurde die unheimliche Serie prolongiert.