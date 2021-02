Strauchelnde Grüne | Kampf um Tirol

Strauchelnde Grüne: Gesehen hätte es gestern viele wohl gerne, ganz vorne dabei die Alarmisten, die Heckenschützen, die Krawallbrüder auf Twitter, wie es die Grünen in der Asylfrage mit der ÖVP zerreißt. Doch wer die Regierungsspielchen kennt, weiß: Die türkis-grüne Koalition stand in den vergangenen Tagen nicht auf der Kippe, auch nicht Zentimeter vor dem Abgrund, und Neuwahlen waren und sind kein Thema. Denn das würde weder für die ÖVP noch für die Grünen einen Sinn, geschweige denn einen Vorteil ergeben, analysiert Doris Vettermann. Doch klar ist auch: Das Thema Asyl und die jüngsten Abschiebungen von Schülerinnen, die in Österreich geboren und aufgewachsen sind, bringt die Grünen in ein gewaltiges Dilemma, um nicht zu sagen ins Straucheln. Gestern versuchte Vizekanzler Werner Kogler, der seine Truppe immer noch erstaunlich und ungewöhnlich gut im Griff hat, einen Ausweg zu finden. Im Vorfeld lagen die Nerven blank, so manche Abgeordnete machten ihrem Unmut über den Koalitionspartner Luft, die eine oder andere Drohgebärde wurde gesetzt. Lange genug haben die Grünen zum Vorgehen der ÖVP geschwiegen, sie haben vieles eingesteckt und noch mehr geschluckt. Und jetzt? Gibt es eine Kindeswohlkommission. Unweigerlich fällt einem dazu ein: „Wenn ich mal nicht weiterweiß, dann gründ’ ich einen Arbeitskreis.“ Aber das ist wohl auch ungerecht, denn allzu viel Spielraum haben die Grünen ja nicht. Bei den ersten ernsten Problemen alles hinwerfen und beleidigt abziehen ist schließlich auch keine Lösung. In irgendeiner Form musste die Öko-Partei ihr Gesicht wahren und ein Signal an ihre Anhänger senden. Richtig schwierig - so Doris Vettermann - wird es wieder, wenn die Ergebnisse der Kommission vorliegen - und diese der ÖVP nicht gefallen. Ja, das ist ein guter Punkt!