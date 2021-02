Wien: Dealer (16) von drei Jugendlichen überfallen

Von drei bewaffneten und mit Sturmmasken maskierten Tätern sind ein 16-jähriger Verdächtiger, der gerade Marihuana an einen weiteren Jugendlichen verkaufen wollte, sowie sein 14 Jahre alter Begleiter in Wien überfallen und beraubt worden. Bei der Tat, die sich am Abend des 18. Jänner in Donaustadt abgespielt hatte, hielten die Unbekannten dem Burschen Waffen vors Gesicht und schossen auch mehrfach in die Luft. Nun wurden die Verdächtigen ausgeforscht - der älteste Tatbeteiligte ist erst 17 Jahre alt, der vermeintliche Kunde des Dealers entpuppte sich als Komplize.