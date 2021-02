Helle Aufregung um Gold aus der Skandalbank

Das Couleur war Pucher egal. Dasselbe galt bei der Vergabe von Geschenken. Zum 50er, zum 60er und zum Amtsende habe Landeshauptmann Hans Niessl Goldplättchen bekommen, so der Ex-Bankchef. Niessl klärte sofort auf. Er habe kein Präsent entgegengenommen. Alle Geschenke, die an ihn als Landeshauptmann gerichtet waren, seien an seine Sozialinitiative oder Licht ins Dunkel gegangen. „Alles vom Rechnungshof geprüft“, betonte Niessl: „Ich war weder Mitglied in meiner Initiative, noch wusste ich über die Geschenke Bescheid.“