FPÖ kündigt Misstrauensantrag gegen Nehammer an

Auch weiterhin wird seitens der FPÖ nach der Untersagung der Demos am Wochenende in Wien gegen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gewettert und auch gegen die beschlossenen Maßnahmen im Zuge der Lockerungen des Lockdowns ab der kommenden Woche lauthals gepoltert. Bezüglich des Innenministers kündigte Klubobmann Herbert Kickl für Donnerstag einen Misstrauensantrag in einer Sondersitzung des Nationalrats an. Zudem ortete er „Testzwang“, das „Quälen von Kindern“ und eine „Friseur-Apartheid“.