Unfaire Verteilung sorgt für Ärger bei Gut-Behrami

Derzeit führt die Slowakin Petra Vlhova im Gesamtweltcup. Ihr Vorsprung auf Gut-Behrami schrumpfte nach den Rennen in Garmisch auf 42 Zähler. „Es braucht ab und zu lang, und wenn es irgendwann wieder in die richtige Richtung geht, fühlt sich alles leichter an. Es passt alles zusammen, ich kann wieder befreit Skifahren“, sagte Gut-Behrami zu ihrem Erfolgslauf.