Hotels bleiben zu - Skigebiete machen aber weiter

In den steirischen Semesterferien werden die Seilbahnen annähernd in Vollbetrieb sein. Doch wie geht es danach weiter? Laut dem steirischen Seilbahn-Sprecher Fabrice Giradoni gab es am Dienstag einen Rundruf in seiner Branche. „Wir haben nirgendwo die Aussage gehört, dass nach den Ferien zugesperrt wird“, so der Stuhleck-Geschäftsführer zur „Krone“. Und das, obwohl die Lage vielfach „existenzbedrohend“ sei.