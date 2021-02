Kristoffersen: Endlich wieder Spaß am Leben

In Chamonix konnte Kristoffersen endlich wieder lachen. „Wenn das Skifahren nicht passt, dann ist mein Leben nicht schön. Jetzt hab ich endlich wieder Spaß am Leben.“ Henrik tut – mit all seinen teils fragwürdigen Charakterzügen – dem Weltcup einfach gut, egal, ob er verliert oder gewinnt. Jetzt hofft der 26-Jährige, der auch im zweiten Jahr nach Marcel Hirscher den Sieg im Gesamt-Weltcup verpassen wird, auf Frühlingswetter bei der WM in Cortina.