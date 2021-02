Puelacher: Qual der Wahl vor der Ski-WM

Entscheidung im Parallelwettbewerb?

Es ist davon auszugehen, dass sich im ÖSV-Aufgebot Pertl und Gstrein befinden werden, die ja auch beide für den Parallelbewerb ein Thema sind. Damit könnte auch die Entscheidung, wer den Slalom am Schlusstag fahren darf, kurzfristig fallen. „Die Burschen fahren gut Ski. Für den, der nicht dabei ist, wird es eine harte Entscheidung, aber so ist der Sport“, sagte Puelacher. Für alle hofft er, dass es anders als in Chamonix faire Pistenverhältnisse geben wird.