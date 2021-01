Corona-Ampel: Keine regionale Unterscheidung

In manchen Bezirken liegt Sieben-Tages-Inzidenz unter 100

Das Gremium räumte aber ein, dass mittlerweile in zahlreichen Bezirken die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, unter 100 liegt. Und zwar in: Öberwart, Oberpullendorf, Region Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl am See, Wolfsberg, Wels Land, Villach Stadt, Klagenfurt Stadt, Freistadt, Rohrbach, Steyr Stadt, Steyr Land, Urfahr Umgebung, Kirchdorf an der Krems, Linz Stadt, Linz Land, Schärding, Bruck an der Leitha, Sankt Pölten Stadt, Sankt Pölten Land, Hollabrunn, Lilienfeld, Krems Stadt, Korneuburg, Mödling, Melk, Mistelbach, Neunkirchen, Waidhofen an der Thaya, Graz Stadt, Graz Umgebung, Weiz, Leoben, Voitsberg, Imst, Innsbruck Stadt, Innsbruck Land, Kufstein, Landeck sowie Region Großes Walsertal.