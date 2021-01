Prevc Corona-positiv! Schlierenzauer nur Zuschauer

Ex-Gesamtsieger Peter Prevc ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst deshalb zumindest den Skisprung-Weltcup am Wochenende in Willingen. Als enge Kontaktperson des bisher symptomfreien Olympiazweiten von 2014 muss auch sein jüngerer Bruder Domen in Deutschland aussetzen, wie Sloweniens Skiverband bekannt gab. Wie lange das Duo ausfällt, ist offen.