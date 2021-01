Starkes Chipgeschäft, aber Smartphones schwächeln

Gewinn bei Smartphone-Sparte eingebrochen

In der Sparte IT und mobile Kommunikation, die Smartphones umfasst, brach der operative Gewinn im Vergleich zum dritten Quartal um 45,6 Prozent auf 2,42 Billionen Won ein. Samsung führte den Rückgang auf „schwächere Verkäufe und höhere Marketingausgaben“ zurück. Doch habe das Ergebnis in etwa mit dem vom vierten Quartal 2019 übereingestimmt. Insbesondere hätten sich die Bemühungen um die Optimierung der Kosten ausgewirkt.