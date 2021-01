Ludwig: „Sehe die Corona-Demos mit Sorge“

Bürgermeister Michael Ludwig nehme wahr, dass die Menschen in diesem Lockdown „nicht mehr so mitgehen“ würden wie im ersten Lockdown. Es werde immer schwieriger für „uns alle, uns an die Maßnahme zu halten“. Die Neuinfektionszahlen würden zeigen, dass die harten Maßnahmen nicht so greifen, „wie wir uns das wünschen“.