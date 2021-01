Microsoft stichelt in Werbespot wieder gegen Apple

In Microsofts Werbespot sieht sich ein junger Bursche das Surface Pro 7 und Apples Macbook Pro im Vergleich an - und klagt über fehlende Features beim Apple-Gerät. Statt eines Touchscreens habe man hier nur eine Touch-Leiste über der nicht einmal abnehmbaren Tastatur. Außerdem sei das Surface das bessere „Gaming-Gerät“, so der Bub in der Werbung.