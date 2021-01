Finanzpolizei meldet 250 Anzeigen wegen Kurzarbeit

„Dank der zielgerichteten Kontrollen der Finanzpolizei konnten auch im vergangenen Jahr wieder große Erfolge im Kampf gegen Sozialbetrug, organisierte Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung und das illegale Glücksspiel erzielt werden“, erklärte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Montag in einer Aussendung. Gerade in so herausfordernden Zeiten wie der Corona-Krise sei jegliche Form von Betrug „nicht tolerierbar“, so der Minister.