Finanzpolizei beschlagnahmt 38 Spielautomaten

Oberösterreich hat sich neben Wien zu einem der Hotspots in Sachen illegales Glücksspiel entwickelt. Allein in diesem Jahr wurden insgesamt 260 Geräte mit einem Wert von rund 780.000 Euro abtransportiert. Mehr als die Hälfte der Automaten stellten die Beamten dabei in der Landeshauptstadt Linz sicher.