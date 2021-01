Leerer Himmel: Airlines träumen vom Wendepunkt

Gerade noch 36 Prozent der Vorjahresflüge sind in den ersten Jänner-Wochen am Himmel, berichtet Eurocontrol und erwartet weitere Rückgänge im Februar. Am Mittwoch vergangener Woche (20. Jänner) registrierten die Lotsen in ganz Europa gerade noch 204 Flüge der Lufthansa-Kernmarke, satte 86 Prozent weniger als am vergleichbaren Tag im Vorjahr. Konzernchef Carsten Spohr mag sich kaum noch festlegen bei seinen zeitlichen Prognosen: „Irgendwann im Sommer“ werde es scharf aufwärts gehen, „zwischen dem zweiten und dritten Quartal“ positive Auswirkungen von Impfungen und verstärkten Tests spürbar werden. Bis zu einer Rückkehr zu alten Umsatzrekorden werden wohl „noch viele Jahre“ vergehen.