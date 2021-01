Wirecard-Skandal wird jetzt zum Spionage-Krimi

Drei Herren in Haft

Es gab Verhaftungen. Von Vertrauten, die dem international gesuchten Ex-Wirecard-Zampano im Juni 2020 zur Flucht verholfen haben sollen. Ab im Privatjet von Bad Vöslau nach Minsk. Stand am Sonntag: Drei Herren sind in Haft. Ein Ex-Abteilungsleiter beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) sowie der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Thomas Schellenbacher. Und am Sonntag wurde die Verhaftung eines weiteren Ex-BVT-Mannes in Kärnten bekannt.