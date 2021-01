Lecher Polizei erwischte einen „Flader-Greis“

Am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr bezahlte eine Frau ihren Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in Lech und ließ dabei ihre Geldtasche unbeabsichtigt im Einkaufswagen liegen. Sie stellte den Einkaufswagen am vorgesehenen Platz neben der Eingangstüre ab und verließ das Geschäft. Zu Hause bemerkte sie das Fehlen der Geldtasche - eine anschließende Suche im Geschäft und auf dem Heimweg blieb ergebnislos.